Вечером в четверг, 19 июня, в период с 19.30 до 20.00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 12 украинских дронов над Курской областью. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ.
«С 19.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного», — рассказали в военном ведомстве.
Известно, что вражеские дроны были сбиты только над территорией одного российского региона. В настоящее время не сообщается о пострадавших жителях региона и поврежденных гражданских объектах.
Как KP.RU писал ранее, продвижение ВС России по территории Днепропетровской области позволит освободить запорожское левобережье при помощи окружения подразделений киевских боевиков, а не лобовых атак. Так считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.