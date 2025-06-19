Трамп допустил переговоры с Ираном относительно ядерной деятельности

Белый дом сообщил, что Трамп видит «значительную возможность» для проведения переговоров с Ираном относительно его ядерной деятельности. Представители администрации подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают связь с Ираном, используя как прямые, так и косвенные каналы коммуникации.