Трамп допустил переговоры с Ираном относительно ядерной деятельности

Белый дом сообщил, что Трамп видит «значительную возможность» для проведения переговоров с Ираном относительно его ядерной деятельности. Представители администрации подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают связь с Ираном, используя как прямые, так и косвенные каналы коммуникации.
По данным СМИ, в ближайшие две недели президент Трамп примет решение относительно возможного нанесения удара по Ирану, сообщили источники в Белом доме.
Телеканал CBS News передает, что глава американского государства изучает возможность атаки на ядерный комплекс в Фордо с целью замедлить прогресс Ирана в создании ядерного оружия. Как утверждают источники, президенту представили доклад, в котором детально рассмотрены преимущества и недостатки подобного действия.