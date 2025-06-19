«Этот миропорядок, конечно, надо хоронить»: сенатор Пушков предсказал скорый закат Запада

Другая важная отличительная черта либерального миропорядка — то, каким образом, в каком виде он осуществляется. «Война в Афганистане, война в Ираке, война в Ливии, участие в гражданской войне в Сирии, поддержка госпереворота и участие в войне на Украине, — перечислил сенатор. — Еще агрессия против Югославии, 1999 год… А сейчас — война Израиля против Ирана… Вот что такое либеральный миропорядок. Это череда войн, направленных на поддержание гегемонии Запада. Всё… При этом, конечно, это все прикрыто красивыми словами: демократия, верховенство закона, права человека…».