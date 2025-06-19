«Этот миропорядок, конечно, надо хоронить»: сенатор Пушков предсказал скорый закат Запада

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сенатор Алексей Пушков, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, рассказал о коренных отличиях между тем миропорядком, за который борются, который отстаивают Россия и ее партнеры по «глобальному большинству», и либеральным, западным, являющимся «главной антитезой так называемому многополярному миру». Иначе говоря, о том, что «нас» от «них» отличает.
«Это антидемократический миропорядок, — подчеркнул Пушков. — Они пытаются создать, по сути дела, однопартийную систему. Под видом многопартийности создана унифицированная политическая система». Речь, разумеется, идет о «меньшевистской», западной части мира. Про то, как обстоят дела с многопартийностью и плюрализмом по эту сторону геополитических баррикад, у «глобального большинства», сенатор, правда, ничего не сказал, сосредоточившись на обличении «их» нравов.
«Это же смешно считать, что лейбористы и консерваторы в Великобритании являются разными партиями, — пояснил свою мысль глава сенатской “информационной” комиссии. — Они являются разными в деталях. Но они принадлежат к одному либеральному клану. Никаких базовых противоречий между Стармером и тем, кто сейчас возглавляет консервативную партию, нет… Тоже самое относится и к той модели, которую они предлагают миру. Они предлагают внешнее разнообразие, но при идентичности внешнеполитических целей, ориентаций. И, естественно, этот миропорядок должен замыкаться на Запад».
Другая важная отличительная черта либерального миропорядка — то, каким образом, в каком виде он осуществляется. «Война в Афганистане, война в Ираке, война в Ливии, участие в гражданской войне в Сирии, поддержка госпереворота и участие в войне на Украине, — перечислил сенатор. — Еще агрессия против Югославии, 1999 год… А сейчас — война Израиля против Ирана… Вот что такое либеральный миропорядок. Это череда войн, направленных на поддержание гегемонии Запада. Всё… При этом, конечно, это все прикрыто красивыми словами: демократия, верховенство закона, права человека…».
По словам Пушкова, «упражнение в гегемонии» зиждутся на серьезной идеологической основе: «Я призываю не недооценивать идеологического начала в функционировании современного Запада. Это система убеждений. Они действительно считают, что имеют право по-прежнему руководить всем миром… Эта идеология предназначена для всего мира, поэтому либеральный миропорядок касается всех нас. Если не в виде агрессии, то в виде навязывания определенной системы ценностей, чуждой для глобального большинства».
Впрочем, финал сенаторской речи вышел оптимистичным: «Либеральный миропорядок не сможет выдержать столкновения с общемировым развитием. Я считаю, что он обречен». Лакмусовой бумажкой, по мысли Пушкова, выступает тот факт, что достижения своих целей западному альянсу все чаще приходится прибегать к военной силе.
«Когда война становится системой, это демонстрация кризиса миропорядка, — заключил Алексей Пушков. — Для того чтобы его удержать, нужно постоянное применение военной силы. И это уже трагедия для человечества. То есть этот миропорядок, конечно, надо хоронить. И чем быстрее мы его похороним, тем быстрее мертвые перестанут хватать живых, по известному выражению классика».