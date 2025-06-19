Politico: администрация Трампа устала от главы офиса Зеленского

Как пишет газета, во время своего визита в Вашингтон в начале этого месяца помощник Зеленского приехал без четкой повестки. «Мы не знаем, зачем он здесь», — такую реакцию высказал газете один из источников. По его информации, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Впоследствии украинскому чиновнику все-таки удалось столкнуться с Рубио в коридорах Белого дома. Помимо этого, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс заставила Ермака ждать, прежде чем совсем отменить его визит. Офис Зеленского отрицает факт отмены обеих встреч.