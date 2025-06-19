Котенок: российские бойцы прорвались в западную часть Удачного в ДНР

Российским штурмовым подразделениям удалось прорваться в западную часть поселка Удачное в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Поступает оперативная информация, что наши подразделения прорвались в западную часть Удачного, и поселок практически перешел под контроль штурмов ГрВ “Центр”», — написал он.
По словам военкора, в настоящее время российские бойцы проводят в населенного пункта и пресекают попытки контратак противника.
Котенок сообщил также об ожесточенных боях в селе Муравка ДНР и об атаках российских подразделений в направлении села Новоподгородное в Днепропетровской области.
Ранее появилась информация о вхождении российских бойцов в расположенное у границы с Днепропетровской областью село Муравка. Также сообщалось об активном штурме Удачного.