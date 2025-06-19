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Котенок: российские бойцы прорвались в западную часть Удачного в ДНР

По словам военкора, большая часть населенного пункта перешла под контроль российских штурмовиков.

Источник: Аргументы и факты

Российским штурмовым подразделениям удалось прорваться в западную часть поселка Удачное в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Поступает оперативная информация, что наши подразделения прорвались в западную часть Удачного, и поселок практически перешел под контроль штурмов ГрВ “Центр”», — написал он.

По словам военкора, в настоящее время российские бойцы проводят в населенного пункта и пресекают попытки контратак противника.

Котенок сообщил также об ожесточенных боях в селе Муравка ДНР и об атаках российских подразделений в направлении села Новоподгородное в Днепропетровской области.

Ранее появилась информация о вхождении российских бойцов в расположенное у границы с Днепропетровской областью село Муравка. Также сообщалось об активном штурме Удачного.