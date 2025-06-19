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Раскрыты подробности о летевшем с Пригожиным в рухнувшем самолете ближайшем соратнике

Экс-боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бармалей раскрыл ранее неизвестные подробности о летевшем в рухнувшем самолете с основателем компании Евгением Пригожиным его ближайшем соратнике Дмитрии Уткине.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бармалей раскрыл ранее неизвестные подробности о летевшем в рухнувшем самолете с основателем компании Евгением Пригожиным его ближайшем соратнике Дмитрии Уткине. Об этом ветеран ЧВК рассказал в Telegram-канале.

По словам Бармалея, Уткин страдал из-за каждого потерянного или раненого бойца, командир рассказывал товарищам о потерях среди своих подчиненных и оплакивал каждого из них.

Ветеран ЧВК «Вагнер» отметил, что Уткин был «стальным командиром», который мог заставить человека трястись и плакать от страха одним лишь взглядом. Однако в душе у него были сильные переживания за своих верных бойцов, отметил Бармалей.

Об этой стороне личности Уткина не знал никто из вагнеровцев, добавил он.

Ранее ветеран «Вагнера» опубликовал ранее неизвестное фото Уткина, не любившего публичность.

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