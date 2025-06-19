Ирак призвал Евросоюз и США оказать давление на Израиль для прекращения агрессии против Ирана

«Важно, чтобы Евросоюз и международное сообщество, включая США, оказали давление на Израиль для прекращения агрессии против Ирана и предотвращения ударов по ядерным объектам, учитывая серьезные опасности, которые могут угрожать региону и миру, а также для прекращения нарушений международных законов и норм», — цитирует аль-Араджи агентство INA.