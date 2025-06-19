Ирак призвал Евросоюз и США оказать давление на Израиль для прекращения агрессии против Ирана

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирака призвали Европейский союз и США оказать давление на Израиль для прекращения агрессии против Ирана и ударов по его ядерным объектам. Об этом заявил советник по нацбезопасности иракского премьера Касем аль-Араджи, сообщает ТАСС.
«Важно, чтобы Евросоюз и международное сообщество, включая США, оказали давление на Израиль для прекращения агрессии против Ирана и предотвращения ударов по ядерным объектам, учитывая серьезные опасности, которые могут угрожать региону и миру, а также для прекращения нарушений международных законов и норм», — цитирует аль-Араджи агентство INA.
Он также отметил, что «Ирак отвергает использование своего воздушного пространства для нападения на соседнюю страну».
Накануне министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн призвал созвать встречу глав МИД арабских стран из-за ситуации в регионе. «Продолжение войны будет иметь серьезные последствия для региона и мира. В этой войне нет победителя, а ее продолжение может вызвать серьезные экономические кризисы», — отметил Хусейн.
Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Иран осуществил ответную атаку. Стороны по сегодняшний день продолжают обмениваться ударами. -0-