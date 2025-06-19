Эффективность израильской системы ПВО резко упала

Согласно информации телеканала NBC, полученной от анонимного высокопоставленного представителя израильской разведки, эффективность израильской системы ПВО снизилась до 65% перехваченных иранских ракет за последние 24 часа.
Для сравнения, в течение предыдущих суток этот показатель составлял около 90%. Анонимный источник утверждает, что снижение эффективности могло быть связано с тем, что Иран предположительно использовал в последних атаках ракеты, обладающие повышенной скоростью, что сокращает время их подлета к цели на 3−4 минуты.
Разработанная в Израиле при значительной помощи Соединенных Штатов, система «Железный купол» представляет собой передовую систему защиты от ракетных атак. Ее основная функция — перехват и ликвидация ракет ближнего радиуса действия, а также артиллерийских и минометных снарядов, до того момента, как они смогут поразить гражданские объекты.
Эта система противовоздушной обороны считается одной из самых технологически продвинутых в мире, обеспечивая эффективную защиту от угроз с воздуха. «Железный купол» играет ключевую роль в обеспечении безопасности мирного населения, предотвращая потенциальные жертвы и разрушения.