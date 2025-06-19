Эффективность израильской системы ПВО резко упала

Для сравнения, в течение предыдущих суток этот показатель составлял около 90%. Анонимный источник утверждает, что снижение эффективности могло быть связано с тем, что Иран предположительно использовал в последних атаках ракеты, обладающие повышенной скоростью, что сокращает время их подлета к цели на 3−4 минуты.