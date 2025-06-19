Миллер провел переговоры с вице-премьером Китая

По данным компании, стороны рассмотрели вопросы, связанные с поставками российского газа в Китай, а также перспективы дальнейшего расширения партнерства. «В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы стратегического взаимодействия между “Газпромом” и китайскими партнерами, включая развитие экспортных маршрутов и реализацию совместных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы. Его передает РИА Новости.