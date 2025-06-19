Миллер провел переговоры с вице-премьером Китая

Миллер обсудил с главой правительства КНР вопросы сотрудничества.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян 19 июня провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в ходе которой обсудили актуальные темы стратегического сотрудничества между Россией и Китаем в газовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».
По данным компании, стороны рассмотрели вопросы, связанные с поставками российского газа в Китай, а также перспективы дальнейшего расширения партнерства. «В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы стратегического взаимодействия между “Газпромом” и китайскими партнерами, включая развитие экспортных маршрутов и реализацию совместных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы. Его передает РИА Новости.
Ранее на полях Петербургского международного экономического форума также были подписаны соглашения между Ханты-Мансийским автономным округом и крупными российскими компаниями, включая структуры «Газпрома». В числе проектов — развитие креативных индустрий, профориентация молодежи и запуск совместных инициатив в энергетической и телекоммуникационной сферах.