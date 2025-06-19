Песков: Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации

В тот же день Песков отметил, что Дональд Трамп не принимает решений касательно посредничества Москвы в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, подчеркнув, что это могут делать только непосредственные участники боевых действий. Представитель Кремля добавил, что российская сторона не обладает информацией о решении американского лидера по вступлению США в конфликт с Ираном.