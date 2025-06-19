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Песков: Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации

Возможный американский удар по объектам в Иране приведет к дальнейшей эскалации и еще больше осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в четверг, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможный американский удар по объектам в Иране приведет к дальнейшей эскалации и еще больше осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в четверг, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе, — подчеркнул представитель Кремля в интервью RT.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели решит, будут ли США наносить удары по Ирану, «основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров».

В тот же день Песков отметил, что Дональд Трамп не принимает решений касательно посредничества Москвы в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, подчеркнув, что это могут делать только непосредственные участники боевых действий. Представитель Кремля добавил, что российская сторона не обладает информацией о решении американского лидера по вступлению США в конфликт с Ираном.

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