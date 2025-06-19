В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов

В 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на Петербургском международном экономическом форуме.