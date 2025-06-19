Белый дом: Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшие недели примет решение, станут ли Соединенные Штаты Америки наносить удар по территории Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Основываясь на том, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — зачитала она заявление президента США на брифинге.
То есть Трамп примет решение в течение двух недель, добавила Левитт.
Ранее источники сообщили, что американский лидер размышляет о нанесении удара по иранскому подземному центру обогащения урана в Фордо, чтобы не допустить появления у исламского государства ядерного оружия в скором времени.
Источники в дипломатических кругах рассказали Reuters, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных переговоров после начала обменов ударами между исламским государством и Израилем, но не достигли консенсуса.