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Белый дом: Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран

Президент считает, что есть существенная вероятность новых переговоров с Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшие недели примет решение, станут ли Соединенные Штаты Америки наносить удар по территории Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Основываясь на том, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — зачитала она заявление президента США на брифинге.

То есть Трамп примет решение в течение двух недель, добавила Левитт.

Ранее источники сообщили, что американский лидер размышляет о нанесении удара по иранскому подземному центру обогащения урана в Фордо, чтобы не допустить появления у исламского государства ядерного оружия в скором времени.

Источники в дипломатических кругах рассказали Reuters, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных переговоров после начала обменов ударами между исламским государством и Израилем, но не достигли консенсуса.

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