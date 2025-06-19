В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране

«Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провёл президент (РФ Владимир — ред.) Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: “Я даже не хочу об этом говорить”. Это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемой. Мы считаем, что это непозволительно — вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», — заявил Песков в интервью RT.