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В Кремле ответили на вопрос о свержении власти в Иране

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия считает непозволительным со стороны Запада вести разговоры, а тем более предпринимать действия по свержению власти в Иране, сама постановка такого вопроса для Москвы неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провёл президент (РФ Владимир — ред.) Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: “Я даже не хочу об этом говорить”. Это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемой. Мы считаем, что это непозволительно — вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», — заявил Песков в интервью RT.

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