Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

«При содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву, в столицу отправили за ними транспорт. По моему поручению курянок встретили сотрудники правительства Курской области. Сейчас они сопровождают наших жительниц в дороге», — написал Хинштейн в телеграм-канале.