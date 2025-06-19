Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

Две жительницы Курской области возвращены с территории Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Как он уточнил, женщины проживают в сёлах Мартыновка и Гуево Суджанского района.

Источник: Life.ru

«При содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву, в столицу отправили за ними транспорт. По моему поручению курянок встретили сотрудники правительства Курской области. Сейчас они сопровождают наших жительниц в дороге», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Ранее Хинштейн сообщил, что в городе Курчатов стартует строительство первого жилого комплекса для переселенцев, покинувших приграничные районы. На днях комиссия выбрала наиболее удачный инвестиционный проект. Лучшим был признан проект жилого комплекса переменной этажности (максимум 8 этажей). Общая площадь ЖК составит 150 тысяч квадратных метров.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше