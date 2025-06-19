Двух жительниц курского приграничья вернули с территории Украины

«При содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой женщин доставили в Москву, в столицу отправили за ними транспорт. По моему поручению курянок встретили сотрудники правительства Курской области. Сейчас они сопровождают наших жительниц в дороге», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Ранее Хинштейн сообщил, что в городе Курчатов стартует строительство первого жилого комплекса для переселенцев, покинувших приграничные районы. На днях комиссия выбрала наиболее удачный инвестиционный проект. Лучшим был признан проект жилого комплекса переменной этажности (максимум 8 этажей). Общая площадь ЖК составит 150 тысяч квадратных метров.