В районе Новогеоргиевки Днепропетровской области танк Т-72, принадлежащий ВСУ, был ликвидирован военнослужащими группировки «Восток».
РИА Новости предоставили видеоматериалы, на которых зафиксировано, как артиллерийские расчеты и операторы беспилотных летательных аппаратов данного подразделения уничтожают вражескую бронетехнику.
Согласно подсчетам, украинские вооруженные силы лишились значительной части своих основных боевых танков M1A1 Abrams, а именно 87%. Из 31 единицы техники, предоставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года, 27 танков были выведены из строя или захвачены противником с момента их развертывания на передовой в феврале 2024 года.
По данным издания Business Insider, с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла около 40 немецких танков Leopard.