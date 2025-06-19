Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили украинский Т-72 в Днепропетровской области

В районе Новогеоргиевки Днепропетровской области танк Т-72, принадлежащий ВСУ, был ликвидирован военнослужащими группировки «Восток».

В районе Новогеоргиевки Днепропетровской области танк Т-72, принадлежащий ВСУ, был ликвидирован военнослужащими группировки «Восток».

РИА Новости предоставили видеоматериалы, на которых зафиксировано, как артиллерийские расчеты и операторы беспилотных летательных аппаратов данного подразделения уничтожают вражескую бронетехнику.

Согласно подсчетам, украинские вооруженные силы лишились значительной части своих основных боевых танков M1A1 Abrams, а именно 87%. Из 31 единицы техники, предоставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года, 27 танков были выведены из строя или захвачены противником с момента их развертывания на передовой в феврале 2024 года.

По данным издания Business Insider, с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла около 40 немецких танков Leopard.