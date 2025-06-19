Согласно подсчетам, украинские вооруженные силы лишились значительной части своих основных боевых танков M1A1 Abrams, а именно 87%. Из 31 единицы техники, предоставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года, 27 танков были выведены из строя или захвачены противником с момента их развертывания на передовой в феврале 2024 года.