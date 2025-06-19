«Зачем он здесь»: В Вашингтоне назвали катастрофой визит главы офиса Зеленского Ермака в июне

Газета перечислила, что встречу Ермака с госсекретарем США Марко Рубио отменили в последний момент и он затем «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. Кроме того, украинцу пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс перед тем, как та ее отменила. А офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не отреагировал на просьбу о встрече.