Приезд главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня был «катастрофичным», те политики, кто пообщался с ним, не знали, зачем тот приехал. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.
«Этот визит был “катастрофой с точкой зрения Украины”, — отметило издание, а один из собеседников газеты назвал Ермака “обузой” для Киева.
В материале подчеркнули, что советник главы киевского режима прибыл в Вашингтон без четкой повестки дня, а реакция тех, с кем он встретился, была «Мы не знаем, зачем он здесь».
Газета перечислила, что встречу Ермака с госсекретарем США Марко Рубио отменили в последний момент и он затем «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. Кроме того, украинцу пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс перед тем, как та ее отменила. А офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не отреагировал на просьбу о встрече.
Как писал сайт KP.RU, 3 июня на следующий день после получения Украиной российского меморандума Ермак в срочном порядке отправился в Вашингтон. Как отметил политобозреватель Александр Гришин, про реальную цель своей поездки, а говорят, что главу офиса Зеленского буквально вызвали в Белый дом, он не сказал ни слова. Между тем, цель поездки Ермака ясна — обсуждение российского меморандума и получение инструкций.