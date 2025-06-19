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Зеленский после трагедии в Днепре назначил нового главу Сухопутных войск

Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в указе.

Шаповалов сменил на посту Михаила Драпатого, который ушёл в отставку 1 июня. Решение было принято после удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области — тогда погибли 12 военнослужащих, ещё более 60 получили ранения.

Ранее Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ — вместо Анатолия Баргилевича был назначен генерал-майор Андрей Гнатов. До этого он занимал пост заместителя главы штаба. Официальные причины перестановки не раскрываются.