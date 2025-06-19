Песков: Соотношение переданных Россией и Украиной тел погибших бойцов «кричащее»

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры с возвращенными из плена российскими бойцами. Им дали возможность связаться с родственниками и близкими. Один из бойцов позвонил матери и с улыбкой успокоил ее, сказав, что он уже вернулся из плена.