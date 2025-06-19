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Песков: Соотношение переданных Россией и Украиной тел погибших бойцов «кричащее»

Соотношение количества тел, которыми обменялись российская и украинская стороны — кричащее, но это все равно значительный результат. С такой оценкой в четверг, 19 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соотношение количества тел, которыми обменялись российская и украинская стороны — кричащее, но это все равно значительный результат. С такой оценкой в четверг, 19 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Москва передала Киеву 2056−2057 тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом в ответ украинская сторона отдала лишь несколько десятков тел российских бойцов.

Тем не менее, согласно стамбульским договоренностям, домой вернулись сотни молодых, тяжелобольных и раненых военных.

— Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат, — приводит слова Пескова РБК.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры с возвращенными из плена российскими бойцами. Им дали возможность связаться с родственниками и близкими. Один из бойцов позвонил матери и с улыбкой успокоил ее, сказав, что он уже вернулся из плена.

14 июня российская и украинская стороны провели паритетный обмен пленными военнослужащими. Позднее между Москвой и Киевом состоялись бессрочные санитарные обмены — стороны передали друг другу раненых бойцов. Обмен произошел в рамках договоренностей, которых делегаты достигли в ходе переговоров в турецком Стамбуле.

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