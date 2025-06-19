Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

США перебазировали часть самолетов и кораблей со своих баз на Ближнем Востоке из-за угрозы атаки Ирана. Самолеты вывезли с базы Аль-Удейд в Катаре, корабли — из порта в Бахрейне. Подробности о численности техники не раскрываются.