Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Axios
Трамп сомневается в целесообразности ударов по Ирану, опасаясь затяжной войны и неуверенности в уничтожении ядерного объекта Фордо. США располагают средствами для атаки на завод, но президент пока не принял окончательного решения.
Bloomberg
Глава МАГАТЭ заявил, что местонахождение 409 кг высокообогащенного урана Ирана неизвестно. По его словам, Тегеран мог переместить запасы из Исфахана из-за угрозы удара Израиля. Гросси отметил, что инспекции в условиях войны невозможны.
CBS
Трамп рассматривает возможность удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить скорого создания ядерного оружия. Он также проинформирован о предстоящей встрече Ирана с Евросоюзом в Швейцарии.
Reuters
США перебазировали часть самолетов и кораблей со своих баз на Ближнем Востоке из-за угрозы атаки Ирана. Самолеты вывезли с базы Аль-Удейд в Катаре, корабли — из порта в Бахрейне. Подробности о численности техники не раскрываются.
Politico
Генерал Эрик Курилла, прозванный «Гориллой», фактически определяет военную политику США в отношении Ирана. Благодаря поддержке министра обороны Пита Хегсета, Курилла получает одобрения на все запросы — от увеличения числа авианосцев до размещения истребителей в регионе.