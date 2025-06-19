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Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Седьмой день продолжается эскалация между Израилем и Ираном. Мировые СМИ сообщают о взаимных ударах, действиях разведки, реакции США и посредничестве арабских стран. Подробности — в материале Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Axios

Трамп сомневается в целесообразности ударов по Ирану, опасаясь затяжной войны и неуверенности в уничтожении ядерного объекта Фордо. США располагают средствами для атаки на завод, но президент пока не принял окончательного решения.

Bloomberg

Глава МАГАТЭ заявил, что местонахождение 409 кг высокообогащенного урана Ирана неизвестно. По его словам, Тегеран мог переместить запасы из Исфахана из-за угрозы удара Израиля. Гросси отметил, что инспекции в условиях войны невозможны.

CBS

Трамп рассматривает возможность удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить скорого создания ядерного оружия. Он также проинформирован о предстоящей встрече Ирана с Евросоюзом в Швейцарии.

Reuters

США перебазировали часть самолетов и кораблей со своих баз на Ближнем Востоке из-за угрозы атаки Ирана. Самолеты вывезли с базы Аль-Удейд в Катаре, корабли — из порта в Бахрейне. Подробности о численности техники не раскрываются.

Politico

Генерал Эрик Курилла, прозванный «Гориллой», фактически определяет военную политику США в отношении Ирана. Благодаря поддержке министра обороны Пита Хегсета, Курилла получает одобрения на все запросы — от увеличения числа авианосцев до размещения истребителей в регионе.