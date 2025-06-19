Newsweek: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе, пишет Newsweek со ссылкой на источники.
«США оказывают давление на европейских союзников, чтобы ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике саммита НАТО», — сказано в публикации.
При этом один из европейских чиновников рассказал изданию, что в черновике документа есть только одно упоминание оборонных возможностей Украины. Кроме того, он не содержит заявление о поддержке Киева со стороны НАТО.
Ранее в Великобритании заявили, что Украина была приоритетом для США во время президентства Джо Байдена, но сейчас ситуация изменилась.