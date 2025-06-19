Песков рассказал, когда согласуют дату третьего раунда переговоров с Украиной

Дату третьего раунда переговоров между российской и украинской стороной будет согласована на следующей неделе. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций, — приводит его слова RT.
В частности, на встрече планируется «сопоставить реакцию сторон» на меморандумы, которыми Москва и Киев обменялись в ходе второго раунда переговоров.
В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность встречи после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.
Ранее помощник президента России также сообщил, что Украина демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. Он считает, что такая позиция лишь усугубит ситуацию для Киева в условиях продолжающегося конфликта.
Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций днем 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, стороны общались на русском языке.