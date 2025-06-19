Песков рассказал, когда согласуют дату третьего раунда переговоров с Украиной

В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте и обсуждают возможность встречи после 22 июня. На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что его помощник Дмитрий Мединский недавно общался с украинским контрпартнером.