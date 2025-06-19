Ракеты Ирана имеют потенциал поразить десяток военных объектов США в регионе

Вечером 18 июня, общаясь с представителями прессы, американский лидер подчеркнул свое нежелание эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока, однако отметил, что Иран не должен обладать ядерным потенциалом. Он также добавил, что иранская сторона выражает заинтересованность в проведении переговоров в Вашингтоне, но, по его мнению, момент для такой встречи упущен.