Ракеты Ирана имеют потенциал поразить десяток военных объектов США в регионе

По данным агентства Tasnim, иранские ракетные войска обладают потенциалом поражения десятка военных объектов США, дислоцированных в данном регионе. Эта информация сопровождается наглядной инфографикой, опубликованной указанным агентством.
Исходя из представленной информации, существует риск атак на военные объекты в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сирия и Турция.
По данным американского издания Wall Street Journal, опубликованным 19 июня, президент США Дональд Трамп в кулуарах дал согласие на разработку планов военной операции против Ирана.
Вечером 18 июня, общаясь с представителями прессы, американский лидер подчеркнул свое нежелание эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока, однако отметил, что Иран не должен обладать ядерным потенциалом. Он также добавил, что иранская сторона выражает заинтересованность в проведении переговоров в Вашингтоне, но, по его мнению, момент для такой встречи упущен.