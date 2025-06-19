Financial Times: Цукерберг мог стать советником президента США Трампа

Основатель американской корпорации Meta* Марк Цукерберг мог получить пост советника администрации американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times, ссылаясь на источник.
«В какой-то момент обсуждался вопрос о том, чтобы Цукерберг стал советником администрации Трампа», — написали авторы публикации.
Отметим, в феврале представитель корпорации Энди Стоун сообщил, что Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с властями США.
Также сообщилось, что Цукерберг рассматривает покупку недвижимости в Вашингтоне. СМИ тогда предположили, что это может свидетельствовать о его стремлении тесно работать с администрацией Трампа.
* Деятельность Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.