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Financial Times: Цукерберг мог стать советником президента США Трампа

Вопрос о назначении основателя корпорации Meta обсуждался, утверждает газета.

Источник: Аргументы и факты

Основатель американской корпорации Meta* Марк Цукерберг мог получить пост советника администрации американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

«В какой-то момент обсуждался вопрос о том, чтобы Цукерберг стал советником администрации Трампа», — написали авторы публикации.

Отметим, в феврале представитель корпорации Энди Стоун сообщил, что Цукерберг посетил Белый дом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с властями США.

Также сообщилось, что Цукерберг рассматривает покупку недвижимости в Вашингтоне. СМИ тогда предположили, что это может свидетельствовать о его стремлении тесно работать с администрацией Трампа.

* Деятельность Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

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