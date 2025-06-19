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Котенок: российские бойцы выбили ВСУ из двух опорников под Гродовкой в ДНР

Военкор сообщил о боях на подступах к Новоторецкому и в районе балки Бирючья.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения захватили два опорных пункта ВСУ в районе поселка Гродовка на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Западнее Гродовки наши подразделения перешли дорогу О-0544 и выбили противника из двух опорных пунктов севернее», — написал он.

Военкор сообщил также о боях на подступах к селу Новоторецкое и в окрестностях балки Бирючья.

Ранее появилась информация о прорыве российских штурмовых подразделений в западную часть поселка Удачное в ДНР.