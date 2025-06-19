Котенок: российские бойцы выбили ВСУ из двух опорников под Гродовкой в ДНР

Российские подразделения захватили два опорных пункта ВСУ в районе поселка Гродовка на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Западнее Гродовки наши подразделения перешли дорогу О-0544 и выбили противника из двух опорных пунктов севернее», — написал он.
Военкор сообщил также о боях на подступах к селу Новоторецкое и в окрестностях балки Бирючья.
Ранее появилась информация о прорыве российских штурмовых подразделений в западную часть поселка Удачное в ДНР.