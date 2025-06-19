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В Гамбии откроется посольство России

Министерству иностранных дел поручили определить штатную численность работников посольства и утвердить его расписание.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии посольства России в столице Республики Гамбия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Гамбийской стороной, об учреждении в 2025 году посольства Российской Федерации в Республике Гамбия (г. Банжул)», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручается определить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.

Дипломатические отношения Республики Гамбия с СССР установлены 17 июля 1965 года. В декабре 1991 года РФ была признана правопреемницей СССР.