В Белом доме заявили, что Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — зачитала она заявление главы вашингтонской администрации. Говоря о возможности нанесения США ударов по Ирану, Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп примет решение в течение двух недель.