В Белом доме заявили, что Трамп в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану. Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которое прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, приводит ТАСС.
«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — зачитала она заявление главы вашингтонской администрации. Говоря о возможности нанесения США ударов по Ирану, Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп примет решение в течение двух недель.
Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Как сообщил 17 июня портал Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары тем временем продолжаются. -0-