Незалежная борется с исторической памятью: Украина опубликовала список важных религиозных организаций

Дело в том, что недавно госслужба Украины по этнополитике и свободе опубликовала список религиозных организаций, относящихся к «критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период». Не забыли они упомянуть и священнослужителей которые будут иметь право на бронь от рекрутирования в ВСУ. Таких организаций в списке более семи тысяч.