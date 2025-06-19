Незалежная борется с исторической памятью: Украина опубликовала список важных религиозных организаций

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у Незалежной все же остается маниакальное стремление бороться с исторической памятью. По словам дипломата, наряду с силовыми методами Украина не чурается использовать угрозы принудительной мобилизации представителей духовенства.
Дело в том, что недавно госслужба Украины по этнополитике и свободе опубликовала список религиозных организаций, относящихся к «критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период». Не забыли они упомянуть и священнослужителей которые будут иметь право на бронь от рекрутирования в ВСУ. Таких организаций в списке более семи тысяч.
«В список в полном составе попали раскольники из т.н. Православной церкви Украины, униаты, протестанты, евангелисты, адвентисты. В этом списке не оказалось НИ ОДНОЙ структуры, относящейся к Украинской православной церкви. Чтобы избежать мобилизации, священникам канонической церкви предлагают “добровольно” перейти вместе с приходом в ПЦУ», — написала она в Telegram-канале.
Как KP.RU писал ранее, в конце мая глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о начале проверки канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на возможную связь с Русской православной церковью (РПЦ). Он отметил, что если связь будет установлена, то УПЦ нужно будет запретить на всей территории Украины.