Песков: Никакие западные компании пока не намерены возвращаться в Россию

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что западные бренды, ушедшие из России после начала специальной военной операции, смогут вернуться в нашу страну на конкурентной основе. Он подчеркнул, что это было бы в интересах российских потребителей. Однако Песков уточнил, что Кремль пока не видел каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву.