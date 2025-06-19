Песков: Никакие западные компании пока не намерены возвращаться в Россию

Никакие западные компании пока не собираются возвращаться в Россию, надо исходить из того, что они и не будут пытаться это делать. Об этом телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются», — сказал он.
Официальный представитель Кремля указал, что гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить России надо из этого.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что западные бренды, ушедшие из России после начала специальной военной операции, смогут вернуться в нашу страну на конкурентной основе. Он подчеркнул, что это было бы в интересах российских потребителей. Однако Песков уточнил, что Кремль пока не видел каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву.