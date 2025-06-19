США планируют нанести удары по ядерному объекту в Иране в выходные

«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги, зарытые по меньшей мере в восьмидесяти метрах под землей в Фордо, на момент написания этой статьи не будут атакованы до выходных. Отсрочка произошла по настоянию Трампа, поскольку президент хочет, чтобы шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник», — говорится в публикации Херша на сайте Substack. По словам Херша, в связи с глубокой залегаемостью объекта предполагается использование американских стратегических бомбардировщиков, оснащенных противобункерными боеприпасами.