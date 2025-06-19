США планируют нанести удары по ядерному объекту в Иране в выходные

Трамп готовит удар по Ирану в выходные.
Вашингтон готовится к бомбардировке иранского ядерного объекта в Фордо. Атака запланирована на выходные, чтобы минимизировать экономический шок к открытию торгов в понедельник. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.
«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги, зарытые по меньшей мере в восьмидесяти метрах под землей в Фордо, на момент написания этой статьи не будут атакованы до выходных. Отсрочка произошла по настоянию Трампа, поскольку президент хочет, чтобы шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник», — говорится в публикации Херша на сайте Substack. По словам Херша, в связи с глубокой залегаемостью объекта предполагается использование американских стратегических бомбардировщиков, оснащенных противобункерными боеприпасами.
Ранее израильские военные уже пытались атаковать ядерный объект в Фордо, однако из-за глубокой залегаемости и мощных укреплений завода нанести серьезный ущерб не удалось. Израиль неоднократно обращался к США за помощью, поскольку только американские противобункерные бомбы способны разрушить такие объекты. Решение о возможной атаке с применением этих вооружений обсуждается в Вашингтоне на фоне опасений по поводу развития иранской ядерной программы.