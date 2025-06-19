«Рыбарь»: российские штурмовики расширили зону контроля в Юнаковке

«Согласно информации с мест, штурмовые группы ВС РФ смогли продавить оборону противника в Юнаковке, завязав бои на северных окраинах населенного пункта и подойдя вплотную к трассе Н-07, проходящей через село и разделяющей его на две половины», — говорится в публикации.