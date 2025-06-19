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«Рыбарь»: российские штурмовики расширили зону контроля в Юнаковке

По информации источников, бойцы подошли вплотную к идущей через село трассе.

Источник: Аргументы и факты

Российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«Согласно информации с мест, штурмовые группы ВС РФ смогли продавить оборону противника в Юнаковке, завязав бои на северных окраинах населенного пункта и подойдя вплотную к трассе Н-07, проходящей через село и разделяющей его на две половины», — говорится в публикации.

Кром того, сообщается о тяжелых боях на участке между Андреевкой и Алексеевкой, где противник предпринимает безуспешные попытки контратак.

Ранее в Сети появились кадры освобождения российскими бойцами сумского села Яблоновка.