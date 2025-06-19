«Рыбарь»: российские штурмовики расширили зону контроля в Юнаковке

Российским штурмовым подразделениям удалось расширить зону контроля в селе Юнаковка Сумской области, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
«Согласно информации с мест, штурмовые группы ВС РФ смогли продавить оборону противника в Юнаковке, завязав бои на северных окраинах населенного пункта и подойдя вплотную к трассе Н-07, проходящей через село и разделяющей его на две половины», — говорится в публикации.
Кром того, сообщается о тяжелых боях на участке между Андреевкой и Алексеевкой, где противник предпринимает безуспешные попытки контратак.
Ранее в Сети появились кадры освобождения российскими бойцами сумского села Яблоновка.