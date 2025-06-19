Песков высказался о дате третьего раунда переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Его слова приводит RT.
По словам официального представителя Кремля, дата проведения третьего раунда консультаций, вероятно, уже будет согласована на следующей неделе.
Также Песков прокомментировал обмен телами военнослужащих между РФ и Украиной, назвав пропорцию между числом переданных тел «кричащей».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине нужно закончить до конца президентского срока главы США Дональда Трампа.