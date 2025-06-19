В США не понимают, зачем глава офиса Зеленского Ермак приезжал в Вашингтон

Один из собеседников издания назвал главу офиса обузой для Киева. Во время визита Ермак столкнулся с трудностями в организации переговоров с высокопоставленными представителями администрации президента США Дональда Трампа. Его встреча с госсекретарём Штатов Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Отмечается, что он «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.