Песков: дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.