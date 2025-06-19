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Песков: дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе

Песков добавил, что «предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на меморандумы», которыми они обменялись в прошлый раз в Стамбуле.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на меморандумы», которыми они обменялись в прошлый раз в Стамбуле.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня. -0-

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