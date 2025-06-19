Песков заявил, что возвращение западных компаний в РФ пока нереалистично

«Я считаю, что пока это нереалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать», — отметил Дмитрий Песков в беседе с RT.