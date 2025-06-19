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Песков заявил, что возвращение западных компаний в РФ пока нереалистично

Дмитрий Песков сообщил, что РФ следует выстраивать тактику и стратегию развития с учетом этого факта.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока не представляется реалистичным, есть гипотетические рассуждения на этот счет, но практических шагов никто не предпринимает.

«Я считаю, что пока это нереалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать», — отметил Дмитрий Песков в беседе с RT.

По словам представителя Кремля, РФ следует выстраивать тактику и стратегию развития с учетом этого факта.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок должно соответствовать определенным условиям ведения бизнеса. Он подчеркнул, что одним из таких условий может стать передача технологий в РФ.

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