Песков заявил, что возвращение западных компаний в РФ пока нереалистично

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока не представляется реалистичным, есть гипотетические рассуждения на этот счет, но практических шагов никто не предпринимает.
«Я считаю, что пока это нереалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать», — отметил Дмитрий Песков в беседе с RT.
По словам представителя Кремля, РФ следует выстраивать тактику и стратегию развития с учетом этого факта.
Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок должно соответствовать определенным условиям ведения бизнеса. Он подчеркнул, что одним из таких условий может стать передача технологий в РФ.