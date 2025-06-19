Как писал сайт KP.RU, днем ранее газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский надеялся на разговор с хозяином Овального кабинета во время прошедшего в Канаде саммита G7. Однако встречи не состоялось. Издание назвало досрочный отъезд республиканца с мероприятия «горьким посланием» киевскому режиму. В статье подчеркнули, что для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве.