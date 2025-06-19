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Зеленский: Конфликт на Украине нужно завершить до конца президентства Трампа

Украинский политик отметил, что очень надеется на помощь Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине, отметив, что он должен закончиться до 2029 года. Видеообращение украинский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава режима уверен, что боевые действия на Украине должны быть остановлены до конца президентского срока действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Я очень рассчитываю на его помощь», — утверждает бывший комик.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский надеялся на разговор с хозяином Овального кабинета во время прошедшего в Канаде саммита G7. Однако встречи не состоялось. Издание назвало досрочный отъезд республиканца с мероприятия «горьким посланием» киевскому режиму. В статье подчеркнули, что для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве.

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