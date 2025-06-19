Выяснилась причина «пропажи» в Австрии вице-премьера Украины Чернышова

Алексей Чернышев, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, не вернулся в страну после рабочей поездки в Австрию, где он был в составе делегации, сопровождавшей президента Владимира Зеленского. Об этом факте проинформировал общественность Михаил Ткач, журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда».