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Выяснилась причина «пропажи» в Австрии вице-премьера Украины Чернышова

Алексей Чернышев, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, не вернулся в страну после рабочей поездки в Австрию, где он был в составе делегации, сопровождавшей президента Владимира Зеленского.

Алексей Чернышев, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, не вернулся в страну после рабочей поездки в Австрию, где он был в составе делегации, сопровождавшей президента Владимира Зеленского. Об этом факте проинформировал общественность Михаил Ткач, журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда».

В связи с информацией о том, что министр национального единства Украины, Алексей Чернышов, покинул страну, его ведомство воздержалось от комментариев касательно сроков окончания его служебной поездки.

Ранее, журналист Михаил Ткач, руководитель отдела расследований «Украинской правды», опубликовал в своем Telegram-канале сведения о визите антикоррупционных органов к лицам, близким к министру Чернышову, а также о нежелании самого министра возвращаться в Украину.

Согласно информации пресс-службы, в настоящее время министр национального единства находится в запланированной рабочей поездке по странам Европейского союза.