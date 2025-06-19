«Газпром» назвал объёмы глобального спроса на газ в 2024 году

В 2024 году мировое потребление природного газа достигло исторического максимума, превысив 4,17 триллиона кубометров. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ. По его прогнозам, к 2050 году спрос увеличится почти на треть, что связано с активным вкладом государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).