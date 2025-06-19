«Газпром» назвал объёмы глобального спроса на газ в 2024 году

В ходе форума Миллер провёл переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Обсуждались вопросы стратегического партнёрства в области газоснабжения, включая развитие поставок российского газа в Китай через восточный маршрут. Стороны отметили эффективность совместных усилий в реализации данного направления.
По словам Миллера, темпы роста потребления газа к середине века опередят средние показатели увеличения энергетического спроса в целом в полтора раза. Особое значение этому процессу придаётся благодаря высокой динамике экономического развития в странах АТР, где в прошлом году зафиксировано почти половина глобального прироста ВВП.
А ранее в Госдуме предположили, что Европа возобновит поставки газа из России, когда будут исчерпаны многие противоречия. Как заявил депутат Алексей Чепа, экономические интересы рано или поздно возобладают, ибо «деньги любят счёт».