США планируют масштабные авиаудары по Ирану в ближайшие выходные

Американские власти готовятся к масштабным авиаударам по Ирану, которые могут быть нанесены уже в ближайшие выходные. Сообщения о возможной операции появились благодаря данным, полученным от источников в Вашингтоне и израильских инсайдеров. Об этом рассказал лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш.
По его информации, планируются массированные бомбардировки иранской территории. Один из высокопоставленных американских чиновников, с которым Херш обсуждал ситуацию, заявил, что операция пройдет под контролем, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост. Однако остается неясным, как именно это может произойти без его устранения.
Журналист отметил, что, несмотря на разговоры о мощности предстоящих ударов и выбранных целях, пока нет четкого плана действий в отношении религиозного лидера, имеющего миллионы сторонников.
«Много говорится о мощи американского удара и о намеченных целях внутри Ирана, но, насколько мне известно, пока нет внятного плана, как устранить уважаемого религиозного лидера с миллионами сторонников», — заявил Херш.
Ранее сообщалось, что ракеты Ирана имеют потенциал поразить десяток военных объектов США в регионе.