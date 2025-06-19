США планируют масштабные авиаудары по Ирану в ближайшие выходные

По его информации, планируются массированные бомбардировки иранской территории. Один из высокопоставленных американских чиновников, с которым Херш обсуждал ситуацию, заявил, что операция пройдет под контролем, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи покинет свой пост. Однако остается неясным, как именно это может произойти без его устранения.