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Хинштейн: двух жительниц курского приграничья вернули с Украины

С Украины возвращены две жительницы Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Две женщины из Суджанского района Курской области были возвращены с украинской территории. Соответствующую информацию опубликовал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Еще двое курян возвращены с территории Украины в родную страну. Это жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района», — проинформировал Хинштейн.

Хинштейн уточнил, что благодаря содействию омбудсмена Татьяны Москальковой гражданок транспортировали в Москву, при этом специальный транспорт для их перевозки был направлен из столицы.

Кроме этого, врио губернатора заверил, что женщинам гарантировано получение всей необходимой помощи: от медицинского обследования до психологической реабилитации — в зависимости от их состояния.

Напомним, что 19 июня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

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