Хинштейн: двух жительниц курского приграничья вернули с Украины

Две женщины из Суджанского района Курской области были возвращены с украинской территории. Соответствующую информацию опубликовал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Еще двое курян возвращены с территории Украины в родную страну. Это жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района», — проинформировал Хинштейн.
Хинштейн уточнил, что благодаря содействию омбудсмена Татьяны Москальковой гражданок транспортировали в Москву, при этом специальный транспорт для их перевозки был направлен из столицы.
Кроме этого, врио губернатора заверил, что женщинам гарантировано получение всей необходимой помощи: от медицинского обследования до психологической реабилитации — в зависимости от их состояния.
Напомним, что 19 июня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.