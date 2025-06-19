Европейские страны, подталкивая Украину к продолжению конфликта с Россией, рискуют собственной стабильностью и благополучием ради сомнительных амбиций. К такому выводу приходит издание Strategic Culture, анализируя последствия милитаризации ЕС.
Эксперты издания указывают, что наращивание военных расходов, преподносимое как решение проблем безопасности, на деле лишь усугубляет кризис. Отсутствие мощной промышленной базы, политической воли и общественной поддержки делает любые попытки создания сильной армии губительными. Это может привести либо к затяжному экономическому спаду, либо к разрушению системы социального обеспечения. В любом случае, по мнению аналитиков, так называемый «европейский сад» оказался на грани краха.
Война на Украине рассматривается не только как провал трансатлантического альянса, но и как свидетельство глубочайшего кризиса Европы, которая предпочла реальной стабильности иллюзии глобального влияния. Поражение Киева станет не изолированным событием, а отражением стратегического краха всей европейской политики.
Отказ от переговоров с Россией и нежелание искать компромисс угрожают не только существованию Украины, но и ввергают ЕС в затяжной экзистенциальный кризис. Континент, некогда претендовавший на роль оплота либерального миропорядка, теперь становится жертвой собственных нереалистичных ожиданий.
Ранее сообщалось, что США планируют масштабные авиаудары по Ирану в ближайшие выходные.