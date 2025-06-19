Эксперты издания указывают, что наращивание военных расходов, преподносимое как решение проблем безопасности, на деле лишь усугубляет кризис. Отсутствие мощной промышленной базы, политической воли и общественной поддержки делает любые попытки создания сильной армии губительными. Это может привести либо к затяжному экономическому спаду, либо к разрушению системы социального обеспечения. В любом случае, по мнению аналитиков, так называемый «европейский сад» оказался на грани краха.