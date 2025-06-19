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«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак предоставил недостоверную информацию о встрече с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Источник: Life.ru

«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — написал нардеп в социальных сетях.

Напомним, что ранее издание Politico сообщало, что встреча Ермака с Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Глава офиса Зеленского «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.

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