«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи

«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — написал нардеп в социальных сетях.
Напомним, что ранее издание Politico сообщало, что встреча Ермака с Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Глава офиса Зеленского «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.
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