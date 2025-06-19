Экс-президент Армении назвал арест российского олигарха национальным позором

Арест Самвела Карапетяна — постыдный акт судопроизводства.
Арест владельца «Ташир Групп» Самвела Карапетяна — это национальный позор. Об этом заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян.
«Произошедшее с Самвелом Карапетяном стало постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор, когда крупного инвестора бросают в тюрьму без оснований за слова в защиту Святой Армянской апостольской церкви. Желаю Самвелу Карапетяну сил. Уверен, близится время, чтобы положить конец всем антинациональным действиям», — говорится в заявлении политика, размещенном на его странице в соцсети Facebook (Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Кочарян также заявил, что единственным выходом из кризиса он видит смену власти, иначе Армения продолжит движение в сторону «тотальной диктатуры».
Самвел Карапетян был арестован в Армении 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти после того, как пообещал вмешаться в конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Его задержание сопровождалось поддержкой со стороны общественности и духовенства, а ранее в его доме прошли обыски. Пашинян резко осудил заявления бизнесмена, назвав его «негодяем».