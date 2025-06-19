Экс-президент Армении назвал арест российского олигарха национальным позором

«Произошедшее с Самвелом Карапетяном стало постыдным актом карманной судебной системы. Это национальный позор, когда крупного инвестора бросают в тюрьму без оснований за слова в защиту Святой Армянской апостольской церкви. Желаю Самвелу Карапетяну сил. Уверен, близится время, чтобы положить конец всем антинациональным действиям», — говорится в заявлении политика, размещенном на его странице в соцсети Facebook (Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Кочарян также заявил, что единственным выходом из кризиса он видит смену власти, иначе Армения продолжит движение в сторону «тотальной диктатуры».