Песков: Россия намерена выстраивать отношения с новыми властями Сирии

«Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что для российской стороны приоритетом остаётся защита собственных интересов в регионе. По его словам, в условиях изменившейся реальности важно выстраивать контакты с теми, кто фактически контролирует ситуацию в стране.
А ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что режим в Иране может постигнуть участь режима Башара Асада в Сирии. Также он провёл аналогию с распадом СССР. По его словам, миллионы людей в Тегеране видят подобные случаи не впервые.