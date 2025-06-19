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Песков: Россия намерена выстраивать отношения с новыми властями Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что свержение Башара Асада и последующие события в Сирии стали результатом совокупности внутренних обстоятельств и вмешательства извне. По его словам, в Москве признают фактические изменения в структуре сирийской власти и готовы выстраивать взаимодействие с новым политическим курсом.

Источник: Life.ru

«Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что для российской стороны приоритетом остаётся защита собственных интересов в регионе. По его словам, в условиях изменившейся реальности важно выстраивать контакты с теми, кто фактически контролирует ситуацию в стране.

А ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что режим в Иране может постигнуть участь режима Башара Асада в Сирии. Также он провёл аналогию с распадом СССР. По его словам, миллионы людей в Тегеране видят подобные случаи не впервые.

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