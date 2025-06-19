Песков: Россия намерена выстраивать отношения с новыми властями Сирии

«Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах», — сказал представитель Кремля.