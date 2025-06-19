Белый дом: Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Ирану понадобится «пара недель», чтобы собрать собственное ядерное устройство. По её утверждению, у Тегерана уже имеются все необходимые технологии и материалы. Левитт подчеркнула, что появление иранского ядерного оружия станет угрозой не только для Израиля, но и для всей международной безопасности, поэтому «весь мир, включая Россию, согласен с тем, что Иран не должен обладать таким потенциалом». Об этом пишет ТАСС.