Белый дом: Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Ирану понадобится «пара недель», чтобы собрать собственное ядерное устройство. По её утверждению, у Тегерана уже имеются все необходимые технологии и материалы. Левитт подчеркнула, что появление иранского ядерного оружия станет угрозой не только для Израиля, но и для всей международной безопасности, поэтому «весь мир, включая Россию, согласен с тем, что Иран не должен обладать таким потенциалом». Об этом пишет ТАСС.
Ранее газета The Times (Великобритания) сообщила, что запасы иранского урана после дополнительного обогащения способны обеспечить производство до девяти ядерных боеголовок. На фоне этих данных Вашингтон намерен добиться, чтобы в любую будущую сделку с Ираном был включён запрет на обогащение урана.