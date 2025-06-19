Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявил президент страны

Глава израильского государства уточнил, что операция направлена исключительно на нейтрализацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. При этом он не исключил, что возможные последствия военных действий могут привести к изменениям в иранском руководстве, что, по его мнению, пойдет на пользу иранскому народу. Эти заявления расходятся с позицией министра обороны Израиля, ранее заявлявшего о намерении устранить верховного лидера Ирана.