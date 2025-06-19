Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявил президент страны

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью немецкому изданию Bild объяснил необходимость военной операции против ядерной программы Ирана. По его словам, Тегеран находился в опасной близости от создания ядерного оружия, что вынудило Израиль принять превентивные меры. Герцог подчеркнул, что Иран уже обогатил уран до 60%, что не оставляет сомнений в его военных амбициях.
Глава израильского государства уточнил, что операция направлена исключительно на нейтрализацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. При этом он не исключил, что возможные последствия военных действий могут привести к изменениям в иранском руководстве, что, по его мнению, пойдет на пользу иранскому народу. Эти заявления расходятся с позицией министра обороны Израиля, ранее заявлявшего о намерении устранить верховного лидера Ирана.
Отвечая на предположения о внутриполитических мотивах премьер-министра Нетаньяху, Герцог назвал их несостоятельными. Он отметил, что решение о военной операции получило полную поддержку всего израильского политического истеблишмента и аппарата безопасности.
Касаясь возможного участия США в конфликте, президент Израиля выразил уверенность в мудрости американского руководства и его способности правильно оценить ситуацию. Герцог охарактеризовал текущий момент как уникальную возможность устранить многолетнюю угрозу мировой безопасности.
Ранее сообщалось, что США планируют масштабные авиаудары по Ирану в ближайшие выходные.