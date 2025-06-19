России неизвестен ядерный потенциал Израиля

Песков заявил, что Россия не располагает данными о ядерном оружии Израиля.
У Москвы нет достоверной информации о наличии или масштабе ядерного арсенала Израиля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам неизвестен реальный ядерный потенциал Израиля. Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, заявляло о нежелании обладать ядерным оружием. Именно на этих заявлениях строится наша позиция», — сказал Песков в эфире RT. В ходе интервью Песков также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив обеспокоенность Кремля возможной ядерной эскалацией в регионе. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием событий и призывает все стороны к сдержанности.
Ранее Россия уже выражала обеспокоенность в связи с резкой эскалацией между Израилем и Ираном после массированных ударов Израиля по иранским объектам, включая ядерные. Тогда Москва осудила рост напряженности и призвала стороны к сдержанности, отмечая опасность дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.