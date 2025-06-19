России неизвестен ядерный потенциал Израиля

«Нам неизвестен реальный ядерный потенциал Израиля. Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, заявляло о нежелании обладать ядерным оружием. Именно на этих заявлениях строится наша позиция», — сказал Песков в эфире RT. В ходе интервью Песков также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив обеспокоенность Кремля возможной ядерной эскалацией в регионе. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием событий и призывает все стороны к сдержанности.