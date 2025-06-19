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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хоккайдо

Отмечается, что землетрясение может вызвать незначительные колебания уровня приливов на восточном побережье Хоккайдо в пределах 20 см.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Сейсмособытие было зафиксировано у восточного побережья острова Хоккайдо, говорится в сообщении Главного метеорологического управления Японии. Об этом передает Агентство Анадолу.

Согласно информации ведомства, подземные толчки произошли в акватории у полуострова Немуро, расположенного на юго-востоке Хоккайдо. Очаг залегал на небольшой глубине.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Отмечается, что землетрясение может вызвать незначительные колебания уровня приливов на восточном побережье Хоккайдо в пределах 20 см. -0-