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Симфонический оркестр растрогал Захарову песней на ее стихи

Дипломат была растроганным сюрпризом российско-китайского симфонического оркестра, исполнившего «Песню любви».

Источник: Аргументы и факты

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в рамках культурной программы «Петербургские сезоны» прозвучала композиция «Песня любви», созданная на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Музыкальный сюрприз, исполненный Российско-китайским симфоническим оркестром, оказался для дипломата неожиданным и эмоционально тронул её.

Проект был инициирован китайской стороной, а художественный перевод текста выполнил Су Жуоюй. Песня прозвучала на концерте «От народа к народу. Россия — Китай».

Текст композиции выстроен вокруг образа любви, каждая строфа начинается с этого слова и раскрывает его как ценность, которую нельзя доверить каждому. В песне подчеркивается, что подлинное чувство живёт внутри человека и не поддаётся внешним ограничениям — оно сильнее преград, не боится ни замков, ни клеток, и всегда остаётся источником душевной радости.

Ранее сообщалось, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда.

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