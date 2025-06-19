Симфонический оркестр растрогал Захарову песней на ее стихи

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в рамках культурной программы «Петербургские сезоны» прозвучала композиция «Песня любви», созданная на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Музыкальный сюрприз, исполненный Российско-китайским симфоническим оркестром, оказался для дипломата неожиданным и эмоционально тронул её.
Проект был инициирован китайской стороной, а художественный перевод текста выполнил Су Жуоюй. Песня прозвучала на концерте «От народа к народу. Россия — Китай».
Текст композиции выстроен вокруг образа любви, каждая строфа начинается с этого слова и раскрывает его как ценность, которую нельзя доверить каждому. В песне подчеркивается, что подлинное чувство живёт внутри человека и не поддаётся внешним ограничениям — оно сильнее преград, не боится ни замков, ни клеток, и всегда остаётся источником душевной радости.
Ранее сообщалось, как официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда.