Симфонический оркестр растрогал Захарову песней на ее стихи

Текст композиции выстроен вокруг образа любви, каждая строфа начинается с этого слова и раскрывает его как ценность, которую нельзя доверить каждому. В песне подчеркивается, что подлинное чувство живёт внутри человека и не поддаётся внешним ограничениям — оно сильнее преград, не боится ни замков, ни клеток, и всегда остаётся источником душевной радости.