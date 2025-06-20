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СМИ: Более 250 человек прорвались в здание миграционной службы в США и устроили столкновения со служащими

Местные СМИ сообщили, что некоторые протестующие подожгли пиротехнические изделия и пытались протаранить здание мусорным контейнером. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

«Прошлой ночью участники беспорядков в Портленде атаковали федеральных сотрудников — 250 человек использовали фейерверки, направляли лазеры в глаза офицерам, чтобы временно ослепить их, и прорвались в здание Службы иммиграции и таможенного контроля США», — рассказала помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии изданию.

По данным властей, по меньшей мере пять человек были задержаны. Им предъявлены обвинения, включая нападение на федеральных сотрудников.

Местные СМИ сообщили, что некоторые протестующие подожгли пиротехнические изделия и пытались протаранить здание мусорным контейнером. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты.

Акции проходят на фоне обострения протестных настроений из-за миграционной политики президента Дональда Трампа, предусматривающей масштабные депортации. У здания федерального учреждения протесты продолжаются уже вторую неделю, отмечает Newsweek.

«Мы не станем бездействовать и смотреть, как эти трусы устраивают беспредел», — подчеркнула Маклафлин. -0-

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