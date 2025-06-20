СМИ: Более 250 человек прорвались в здание миграционной службы в США и устроили столкновения со служащими

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.