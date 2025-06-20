Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, ВСУ попали в окружение в Юнаковке, Израиль оставил Киев без системы ПРО, 20 июня

— Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что, если это может быть полезным, мы готовы, — сказал Сийярто журналистам на полях Петербургского экономического форума.