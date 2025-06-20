Донецкая Народная Республика, 20 июня.
В Донецкой Народной Республике освобождена Новониколаевка. Этот населённый пункт находится на Покровском направлении. Российские войска продвигаются вдоль реки Солёная вблизи границы с Днепропетровской областью и расширяют зону контроля у Красноармейска (Покровска).
— Ближайшей целью на этом участке фронта может стать село Новоподгородное в пяти километрах севернее. Оно расположено на трассе Т0406 — одной из логистических артерий ВСУ, по которой снабжается Покровск, — считает военный корреспондент Александр Коц.
На участке фронта между Красноармейском и Константиновкой наши штурмовики продвинулись к селу Александро-Калиново. Предварительно, им удалось зайти в это село. Успех здесь позволит окружить Яблоновку, за которую уже идут бои.
Сумская область, 20 июня.
Российские войска подошли к Малой Корчаковке, а значит, трасса из Сум в Юнаковку может быть в скором времени под полным контролем ВС РФ, что будет означать гибель украинского гарнизона, засевшего как раз в Юнаковке.
Сейчас это дорога, важная для ВСУ, под огневым контролем наших войск. В окружение могут попасть около тысячи боевиков противника.
В попытке спасти положение украинское командование затягивает дороги сетями. Теоретически, они должны спасти от беспилотников, но гарантии никто не даст.
Расчёт РСЗО «Град» и операторы БПЛА Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обеспечивают наступление штурмовиков на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Курская область, 20 июня.
У Тёткина противник потерял уже около двух тысяч боевиков, но Киев не останавливает попытки взять под контроль небольшой участок российской территории. Как и раньше, ВСУ наступают из районов Рыжевки, Искрисковщины и Бессаловки, где их и уничтожают.
Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Израильская ПВО играет против Украины.
У Израиля заканчиваются ракеты к системе ПРО THAAD. Важно отметить, что установки производятся американской компанией Lockheed Martin Missiles and Space.
— Боеприпасы для системы THAAD, самой передовой американской системы ПВО, производятся в США. Но на фоне продолжающегося конфликта на Украине и целой вереницы кризисов, поразивших Ближний Восток после террористических атак в октябре 2023 года против Израиля со стороны ХАМАС, американские арсеналы ракет к THAAD истощаются быстрее, чем Вашингтон успевает их пополнять, — пишет The National Interest.
У Украины THAAD нет, но Киев желал их получить, особенно после удара «Орешником». Теперь же становится понятно, что киевскому режиму этих систем не видать. Просто нелогично передавать комплексы, к которым нет ракет, но даже если установки попадут на Украину, то президент России уже объяснял, что будет дальше.
— Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай THAAD поставят Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения, — рассказал тогда Владимир Путин во время прямой линии.
Кто готов провести переговоры Москвы, Киева и Вашингтона.
Одной из площадок для встречи представителей России и Украины может стать Венгрия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт с первых дней конфликта был готов организовать у себя встречу.
— Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что, если это может быть полезным, мы готовы, — сказал Сийярто журналистам на полях Петербургского экономического форума.
По его словам, Венгрия может провести переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.